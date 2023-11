Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zehnjähriger Radfahrer angefahren

Meckenheim (ots)

Die Polizei sucht den bislang unbekannten Fahrer eines BMW, der am Mittwoch (08.11.2023) an der Kreuzung Gerhard-Boeden-Straße/Gudenauer Allee/Siebengebirgsring einen zehnjährigen Radfahrer angefahren haben soll.

Der Junge befuhr zur Unfallzeit gegen 18:15 Uhr zunächst den Radweg der Gerhard-Boeden-Straße in Richtung Gudenauer Allee. Diese beabsichtigte er zu überqueren, um auf dem Siebengebirgsring weiterzufahren. Als er die Rechtsabbiegerspur der Gudenauer Allee auf die Gerhard-Boeden-Straße an der Fußgängerfurt in Richtung der Mittelinsel querte, wurde er dabei von dem langsam abbiegenden BMW touchiert und kam zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt.

Der Fahrer soll sich nach dem Vorfall zunächst nach dem Zustand des Jungen erkundigt haben, der jedoch vor Ort unter Schock angab, dass alles in Ordnung sei. Der BMW-Fahrer fuhr dann weiter, ohne seine Personalien mitzuteilen und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bislang liegen keine weiteren Beschreibungsmerkmale zu dem Mann vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Kontaktaufnahme des BMW-Fahrers. Darüber hinaus werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw geben können, gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des zuständigen Verkehrskommissariats 2 zu melden.

