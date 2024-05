Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Sani-Station - Versuchter Einbruch in Pizzeria - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Diebstahl von Sani-Station

Bad Salzschlirf. In der Nacht zu Mittwoch (08.05.) brachen Unbekannte eine Sani-Station auf einem Wohnmobilstellplatz in der Riedstraße auf. Die genaue Höhe des Diebesguts sowie des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Pizzeria

Hünfeld. Am Mittwoch (08.05.), zwischen 0 Uhr und 2 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Restaurant in der Fuldaer Straße einzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter hierzu mehrfach an Fenstern des Gebäudes. Diese hielten jedoch stand, sodass die Räumlichkeiten nicht betreten wurden. Die Unbekannten hinterließen allerdings 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (08.05.) kam es nach aktuellem Kenntnisstand in der Straßburger Straße zu einer Körperverletzung. Nach vorliegenden Informationen sollen drei bis vier Personen, zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, auf dem Gehweg einem 44-jährigen Mann aus Fulda begegnet sein und diesen plötzlich und unvermittelt geschlagen haben, woraufhin er zu Boden gefallen sei. Die Personengruppe flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

