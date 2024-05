Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten zwischen Hilders und Tann

Landkreis Fulda (ots)

Am Donnerstag (09.05.) kam es gegen 13.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 278 zwischen Hilders und Tann. Ein Pkw Renault Megane aus dem Wartburgkreis befuhr die B 278 aus Richtung Hilders kommend in Richtung Tann. In Höhe Rommershain geriet der Renault, in dem sich zwei Personen befanden, aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW Touran, in dem sich eine dreiköpfige Familie mit einem 2-jährigen Kleinkind aus dem Landkreis Fulda befand. Durch die Wucht des Zusammenpralls kippte der Renault auf das Dach und es entstand ein Trümmerfeld, das sich über mehrere hundert Meter erstreckte. Bei dem Unfall zogen sich die 74-jährige Beifahrerin des Renault und die 32-jährige Beifahrerin des VW Verletzungen zu, so dass beide in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht wurden. An den Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, wobei der Gesamtschaden mit rund 20.000,- Euro beziffert wird. Im Rahmen der Bergungsarbeiten war die B 278 kurzzeitig voll gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Die Sperrung der Strecke dauerte bis circa 15.20 Uhr. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch eine Streife der Polizeistation Hilders vor Ort aufgenommen und dauern aktuell an.

Gefertigt: Messner, PHK, Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda

