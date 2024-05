Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bebra

Rotenburg (ots)

Bebra - Im Zeitraum vom 07.05.24, 14:00 Uhr bis 08.05.24, 18:15 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße, An der Kisselburg, in Bebra. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Skoda Octavia von einem anderen unbekannten Fahrzeug angefahren. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR, es konnte rote Farbe festgestellt werden, die vmtl. von dem Verursacherfahrzeug stammt. Die Polizei in Rotenburg an der Fulda bittet in der Angelegenheit um Hinweise unter der Telefonnummer: 06623/9370

