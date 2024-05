Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in gewerbliches Gebäude

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte brachen am Montag (06.05.), zwischen 23 Uhr und 23.40 Uhr, in ein gewerbliches Gebäude in der Karrystraße ein. Anschließend entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld und verunreinigten den Geschäftsraum. Es entstand Sachschaden von circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

