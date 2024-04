Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol und Drogen am Steuer: Schwerpunkteinsatz in Bonn und Bornheim - Polizei ordnete acht Blutproben an

Bonn, Bornheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) nahmen rund 35 Polizeibeamte unter Federführung der Kradgruppe der Bonner Polizei das Thema Alkohol- und Drogen am Steuer in den Fokus. Bei Verkehrskontrollen in Bonn und Bornheim in der Zeit 12 Uhr bis 20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 80 Fahrzeuge. Dabei wurden acht Fahrzeugführer positiv auf Drogen getestet. In allen Fällen wurden den Betroffenen Blutproben zur Beweissicherung entnommen. Gegen die Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird dem jeweils zuständigen Straßenverkehrsamt ein Bericht bezüglich der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zugehen. In elf Fällen waren Autofahrer nicht angegurtet. Außerdem wurden im Einsatzverlauf 51 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

