POL-BN: Bad Godesberg: Nach Taschendiebstahl und Körperverletzung in einer Straßenbahn - Zwei Tatverdächtige identifiziert und vorläufig festgenommen

Am 16.04.2024, gegen 18:40 Uhr, kam es in einer Straßenbahn der Linie 16, an der Haltestelle "Moltkestraße" in Bad Godesberg, zu einem Taschendiebstahl - zwei zunächst noch unbekannte Täter traten hierbei einen Geschädigten und schubsten ihn.

Als der 22-jährige Geschädigte mit einem Bekannten an dem genannten Haltepunkt ausstieg, griff einer von zwei Tatverdächtigen in seine Jackentasche und nahm neben einem Pass auch eine Geldbörse an sich. Der 22-Jährige bemerkte dies und stellte die beiden Personen zur Rede. Er wurde daraufhin von den Unbenannten getreten und geschubst - die Tatverdächtigten flohen zunächst mit der Geldbörse, in der sich rund 100 Euro befanden, vom Ort des Geschehens. Den Pass warfen sie hierbei auf den Boden und ließen ihn zurück.

Dem Geschädigten und seinem Begleiter gelang es, Handyfotos von den rabiaten Dieben zu machen. Sie suchten die Polizeiwache Bad Godesberg auf und erstatteten dort Anzeige. Hierbei zeigten sie den Polizisten auch die Fotos der Tatverdächtigen, die auf den Bildern zwei polizeibekannte Personen wiedererkannten. Einsatzkräfte suchten die bekannte Wohnanschrift in Bad Godesberg auf und trafen dort schließlich die beiden Tatverdächtigen im Alter von 27 und 18 Jahren an. Auf richterliche Anordnung wurde zunächst das Zimmer des 27-Jährigen durchsucht - hier fanden die Einsatzkräfte unter anderem Bargeld in der zuvor entwendeten Stückelung auf und stellten dieses sicher. Das Zimmer seines mutmaßlichen Mittäters wurde mit seiner Einwilligung ebenfalls in Augenschein genommen.

Die auch auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität polizeibekannten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat in Bad Godesberg übernimmt nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen durch die Kriminalwache die weitere Bearbeitung des Falles.

