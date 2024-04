Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsdelikt in Bonn-Beuel - Polizei fahndet nach dunklem Pkw

Bonn (ots)

Am 14.04.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich der Absperrungen entlang der Laufstrecke des Bonn-Marathon zu einem Verkehrsdelikt, bei dem ein eingesetzter Ordner leicht verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand umfuhr zur genannten Zeit der Fahrer eines

Pkw Audi

zunächst die noch eingerichteten Absperrung an der Johannesstraße in Bonn-Beuel. Hierbei fuhr er auch über den Gehweg und bog schließlich auf die Laufstrecke in die Rudolf-Hanh-Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch Läufer auf der Strecke. An der Einmündung zur Johannesstraße wollte einer der eingesetzten Ordner den Wagen anhalten. Nach dem derzeitigen Informationsstand fuhr der Fahrer auf den Ordner zu, touchierte seinen linken Arm und verletzte ihn hierbei leicht. Der beobachtete Wagen setzte seine Fahrt dann über die Straße "Auf der Schleide" in Richtung Konrad-Adenauer-Platz fort.

Im Rahmen der bisherigen polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der Fahrer des Wagens noch nicht ermittelt werden.

Nach Zeugenangaben könnte es sich um einen

dunklen Pkw Audi

mit dem Kennzeichenfragment WI-ES ... oder WI EG ... handeln.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem beobachteten Pkw und/oder dem Fahrer des Wagens machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

