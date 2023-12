Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Auto überschlägt sich und gelangt in den Gegenverkehr - Drei Personen müssen ins Krankenhaus

Nagold (ots)

Drei Personen im Krankenhaus, ein Porsche, der sich überschlagen hat und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend bei Nagold ereignet hat.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der 27-jährige Fahrer des Porsche gegen 18:15 Uhr auf der Landesstraße 361 aus Richtung Landesstraße 362 kommend in Fahrtrichtung Mötzingen unterwegs, als er bei nasser Fahrbahn offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Porsche kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Weiterhin kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden VW, bei dem eine 60-Jährige am Steuer saß. Beide Autofahrer sowie eine weitere Person im VW mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut bisherigen Informationen kann von jeweils leichten Verletzungen ausgegangen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 70.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Nagold im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

