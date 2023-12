POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Unfall mit verletzter Fußgängerin: Polizei sucht Zeugen

Wiernsheim (ots) - Mit rund 1,8 Promille ist am Sonntagabend in Wiernsheim in 44 Jahre alter BMW-Fahrer rückwärts gegen zwei parkende Autos gefahren und hat einen Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 44-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 18:30 Uhr in der Lindenstraße und wollte Einparken. Aus bislang ...

mehr