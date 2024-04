Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Widdig: Einbrecher stiegen über gekipptes Fenster ein - Polizei sucht Zeugen

Bornheim (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.04.2024) stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bornheim-Widdig ein. Nach der Spurenlage drückten sie in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:30 Uhr ein gekipptes Fenster im Bad des Hauses in der Sankt-Georg-Straße auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher unter anderem ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bonner Polizei warnt: Schließen Sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster! Sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern ein "leichtes Spiel"! Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell