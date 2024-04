Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin verletzt - Polizei sucht E-Scooterfahrer

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch (10.04.2024) in der Bonner Nordstadt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit gegen 15:45 Uhr befuhr eine 29-jährige Radfahrerin die Heerstraße mit Fahrtrichtung Georgstraße. An der Einmündung zur Wolfstraße kam der Frau ein Auto entgegen. Der Fahrzeugführer beabsichtigte in die Wolfstraße abzubiegen, bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und gab der Fahrradfahrerin ein Zeichen, dass sie durchfahren solle. In dem Moment, in dem die 29-Jährige an dem Pkw vorbeifuhr, kam ihr ein E-Scooter entgegen. Dieser berührte die Frau, so dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer diskutierte daraufhin noch mit dem Mann auf dem Elektrokleinstfahrzeug. Dieser entfernte sich aber dann, ohne seine Personalien anzugeben, über die Wolfstraße von der Unfallörtlichkeit. Er wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, leicht graue Haare, kurzer Bart, trug dunkle Daunenjacke und blaue Jeans, unterwegs auf einem schwarzen E-Scooter

Die Ermittler bitten Zeugen des Unfalls und insbesondere auch den noch unbekannten Autofahrer, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell