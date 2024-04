Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Beratung vor Ort - Polizei-Mobil in Meckenheim

Meckenheim (ots)

Die Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am kommenden Dienstag (16.04.2024) in Meckenheim zu den Themen Einbruchschutz, Fahrrad- und Taschendiebstahl sowie zur Kriminalität zum Nachteil von Senioren.

Hierzu steht das Polizei-Mobil in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr in der Fußgängerzone Neuer Markt in Höhe des Hit-Marktes.

