POL-OG: Rastatt - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Au am Rhein (ots) - Am Samstagmorgen stellte eine Autofahrerin abseits der L78a zwischen Neuburgweier und Au am Rhein einen VW Golf fest, der offensichtlich in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren war. Am Steuer saß ein 30-järhiger Mann, der keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Beide Airbags waren ausgelöst und der Fahrer wies entsprechende Verletzungen auf. ...

mehr