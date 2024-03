Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Fahrzeug überschlagen

Schwanau, Ottenheim (ots)

Am Freitagabend kam es kurz nach 20 Uhr in Ottenheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Golf auf der Unterdorfstraße in Richtung Meißenheim. Kurz nach der Ortsmitte kam er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 36-Jährigen zusammen. Das Auto des jungen Mannes überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Im Polo wurde die 38-jährige Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen und an einem neben der Straße stehenden Werbeschild entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr untersuchen nun die genaueren Umstände des Unfalls. /bab

