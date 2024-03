Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Kind angefahren und schwer verletzt

Oppenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem offenbar schwer verletzten Kind kam es am Freitagnachmittag in Oppenau. Gegen 15:15 Uhr fuhren Beamte des Polizeipostens Oppenau an die Unfallstelle in der Schwarzwaldstraße heran, wodurch sie feststellen konnten, dass es kurz zuvor zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind gekommen war. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchte ein 11-jähriges Kind die Straße mit einem Tretroller an einer dortigen Querungshilfe zu überqueren, als es von einem Fahrzeug erfasst wurde, welches nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Rettungsdienst erstversorgt, wurde das Kind zur weiteren medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

