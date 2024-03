POL-OG: Sasbach - Tierkadaver aufgefunden

Kehl (ots) - Ein 38-jährige LKW-Lenker befährt mit seinem Fahrzeug am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr die Gerbereistraße in Richtung Bodersweier und möchte unmittelbar nach dem Bahnübergang nach links in die Oberfeldstraße einbiegen. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs musste er teilweise auf den Gleisen warten. In diesem Moment begann die Gleisschließung. Als der 38-Jährige nun in die Oberfeldstraße abbog ...

