Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gefährliche Körperverletzung

Lahr (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 14:15 Uhr zu einer Körperverletzung in der Flugplatzstraße. Der 62-jährige mutmaßliche Täter soll zuerst einen 39-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er offenbar den 39-Jährigen in seiner Wohnung aufgesucht und attackiert haben. Beim Erblicken der hinzugezogenen Polizei zeigte sich der mutmaßliche Täter unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell