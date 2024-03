Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Auf dem Gelände einer Firma in der Industriestraße kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Sachbeschädigungen an mehreren Autos. Hierbei beschädigte die noch unbekannte Täterschaft die Frontscheiben von insgesamt 11 Pkw. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim, unter der Rufnummer 07822 44695-0, zu melden.

