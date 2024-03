Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mann körperlich angegangen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei von einem Zeugen informiert, dass in der Rammersweierstraße ein Mann mit einem Messer herumlaufen würde. Zuvor soll dieser einen anderen Mann körperlich angegriffen haben und wäre nun in Begleitung von zwei weiteren Personen weggelaufen. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg konnten kurz darauf die beiden Begleiter des Tatverdächtigen feststellen und kontrollieren. Der 44-jährige Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er von dem ihm vermutlich bekannten Tatverdächtigen geschlagen und getreten worden sei. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 47-jährigen Mann handeln, der trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, nicht angetroffen werden konnte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen "Körperverletzung" ermittelt. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2200 zu melden.

