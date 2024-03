Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kollision in Kreisverkehr

Achern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der L87 nahe der Autobahn. Gegen 10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer den Kreisverkehr Ost auf der linken Spur. Als er den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Rheinau verlassen wollte, übersah er wohl die 72-jährige Skoda-Fahrerin, welche auf der rechten Spur des Kreisverkehrs unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise keiner der Beteiligten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro. /ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell