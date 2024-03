POL-OG: Lahr, Rastatt - Verkehrskontrollen

Gernsbach (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr fand ein aufmerksamer Zeuge einen herrenlosen Rucksack an einer Bushaltestelle in der Gottlieb-Klumpp-Straße. Als der Zeuge den gefunden Rucksack öffnete, fand er neben Ausweispapieren der Eigentümerin auch einige Tabletten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Bei den Tabletten handelt es sich vermutlich um Betäubungsmittel. Der Rucksack wurde der 16-jährigen ...

