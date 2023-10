POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Brand in Mogendorf

Gückingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 30. September, bis Samstag, den 07. Oktober drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Balkontür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wald" ein. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez, Tel. ...

mehr