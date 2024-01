API-TH: Vollsperrung- Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Heringen (ots) - Am Freitagmorgen, den 19.01.2024, geriet der Anhänger eines Lkw Volvo auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen, Höhe Kilometer 78, gegen 06:50 Uhr auf dem Standstreifen in Brand. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt an der Bremsanlage des Anhängers angenommen. Das entstandene Feuer griff auf den mit Holzpaletten beladenen Anhänger über und setzte diesen ebenfalls in Brand. ...

