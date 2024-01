Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Brennender Lkw verursacht Vollsperrung auf der A 38

Heringen (ots)

Am Freitagmorgen, den 19.01.2024, geriet der Anhänger eines Lkw Volvo auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen, Höhe Kilometer 78, gegen 06:50 Uhr auf dem Standstreifen in Brand. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt an der Bremsanlage des Anhängers angenommen. Das entstandene Feuer griff auf den mit Holzpaletten beladenen Anhänger über und setzte diesen ebenfalls in Brand. Durch die zügig eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Vollsperrung der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen veranlasst und die Löscharbeiten eingeleitet. Zusätzlich wurde eine Verkehrsableitung an der Anschlussstelle Heringen eingerichtet.

Der Hauptbrand wurde um 07:55 Uhr gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Vollsperrung bleibt bis zum Abschluss der Bergungs- und Löscharbeiten bestehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 30.000 Euro.

