API-TH: Fahrzeug überschlägt sich

A4 Höhe Weimar (ots)

Gestern Vormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 in Richtung Frankfurt am Main, kurz nach der Anschlussstelle Weimar. Ein 52-jähriger rumänischer Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen zu schnell unterwegs und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden dadurch verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. drei Stunden gesperrt.

