API-TH: tragischer Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

A4 Höhe Herleshausen (ots)

Heute Morgen kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der A4 Richtung Dresden, Höhe Herleshausen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 76-jährige ukrainische Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam in der Böschung dahinter zum Stehen. Der Fahrer verstarb aufgrund körperlichen Versagens noch am Unfallort. Die Beifahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien.

Neben der Autobahnpolizei Waltershausen sind Kollegen der Polizei Eisenach, sowie Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Die Richtungsfahrbahn Dresden musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Derzeit kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. Der rechte Fahrstreifen ist aufgrund der Bergungsmaßnahmen weiterhin gesperrt.

