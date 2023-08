Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerverletzt

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3007. Ein 73-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von Kälberfeld in Richtung Sättelstädt. Hier kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie ein 79-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. Die Straße wurde temporär voll gesperrt. (jd)

