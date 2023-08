LPI-GTH: Nicht versichert

Arnstadt (ots) - Zwischen dem 09. August, 17.45 Uhr und gestern, 07.15 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in Garagen eines Garagenkomplexes in der Ohrdrufer Straße ein. Anschließend wurden die Garagen durchsucht, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0208136/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr