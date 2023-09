Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Gemarkung Hirschberg an der Bergstraße: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz; PM Nr. 2

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5610331) ereignete sich auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin die linke Spur der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine ebenfalls mit ihrem VW auf der linken Spur fahrende 59-jährige, musste verkehrsbedingt abbremsen, was durch die Mercedes-Benz-Lenkerin zu spät erkannt wurde und es in der Folge zum Zusammenstoß kam.

Ein weiterer, hinter der Mercedes-Benz-Lenkerin fahrender, 23-jähriger Audi-Lenker versuchte zwar durch ein Ausweichmanöver ein Auffahren zu verhindern, schaffte dies aufgrund der starken Bremsung allerdings nicht und kollidierte mit dem Heck des Mercedes und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Alle drei beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Autobahn bis kurz nach 15 Uhr voll gesperrt werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR.

Der Verkehrsdienst Mannheim/Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell