Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Landesstraße 560, Gemarkung Altlußheim: Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte, PM-Nr. 2

Altlußheim (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem VW Polo die Landessstraße 560 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Kurz vor der Anschlussstelle Neulußheim fuhr sie aus Unachtsamkeit einem BMW der 3-Reihe auf und schob diesen wiederum auf einen davor wartenden VW Up.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich sowohl die 41-Jährige Unfallverursacherin als auch der 48-Jährige Fahrer des BMW und die 58-Jährige Beifahrerin und der 59-Jährige Fahrer des VW Up. Die Beifahrerin des BMW und zwei Kleinkinder blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Verletzten wurden allesamt mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Pkw entstand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe 90.000 EUR.

Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Fachfirmen abgeschleppt.

Die Landesstraße 560 war im Rahmen der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Pkw bis 13:40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell