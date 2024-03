Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrskontrolle mit anschließender Flucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Gaggenau einen VW-Fahrer in der Badener Straße kontrollieren. Dieser ignorierte die vorgebrachten Anhaltesignale und flüchtete daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit von der Örtlichkeit. Bei seiner Flucht bis in das Waldgebiet von Gaggenau-Ottenau gefährdete er eine bislang unbekannte Frau, welche mit einem Kinderwagen in der Beethovenstraße unterwegs war. Diese hatte sich nur durch eine ruckartige Ausweichbewegung vor Schlimmerem retten können. Außerdem beschädigte der unbekannte Fahrer während eines Überholvorganges ein weiteres Fahrzeug in der Anselm-Feuerbach-Straße. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro. Die Ermittlungen zu dem VW-Lenker wurden aufgenommen. Zeugen, insbesondere die Frau mit Kinderwagen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 07225 98870 zu melden.

/ls

