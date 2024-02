Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mit Messer bedroht und ausgeraubt+++Mehrere Auseinandersetzungen+++Gartenhütte in Brand gesetzt+++Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt+++Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Mit Messer bedroht und ausgeraubt,

Wiesbaden, Luisenplatz, Sonntag, 25.02.2024, 03:13 Uhr

(dme) Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen 40-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen im Bereich des Luisenplatzes. Dieser wurde von einem bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messer aufgefordert, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als der 40-jährige der Aufforderung nicht nachkam, versetzte ihm der Täter einen Kopfstoß und raubte ihm sein Handy und sein Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Kirchenreulchen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, afrikanisches Erscheinungsbild, 170-180 cm groß, 40-50 Jahre alt, dunkler Vollbart, schwarzer Mantel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Unvermittelt geschlagen und Pfefferspray eingesetzt, Wiesbaden, Goldgasse, Samstag, 24.02.2024, 03:35 Uhr

(js) Zu einem unvermittelten Schlag sowie dem anschließenden Einsatz von Pfefferspray kam es am frühen Samstagmorgen in der Goldgasse. Die beiden Geschädigten hätten, ihren Angaben zufolge, gegen halb vier eine Bar verlassen und wollten sich auf den Heimweg begeben, als einer der beiden, ein 24-jähriger aus dem Ortenaukreis (Baden-Württemberg) von einer weiblichen Person ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht geschlagen wurde. Sein Begleiter, ein 21-jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis, wollte die Angreiferin dann zur Rede stellen und wurde von dieser dann direkt mit Pfefferspray attackiert. Die Täterin sowie drei weitere Personen entfernten sich daraufhin Richtung Drei-Lilien-Platz und fuhren mit einem Taxi weg. Die Täterin wurde als etwa 18 Jahre, ca. 1,65 m groß, von schlanker Statur und mit schwarzen Haaren beschrieben. Zudem trug sie eine Brille. Bei den Begleitern soll es sich um eine blonde Frau sowie zwei Männer gehandelt haben. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

3. Auf anderen Hotelgast eingeschlagen,

Wiesbaden, Alfred-Schumann-Straße, Samstag, 24.02.2024, 14:02 Uhr

(dme) In einem Hotel in Wiesbaden-Schierstein kam es am frühen Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort wohnhaften jungen Männern. Im Zuge dessen schlug der 19-jährige Aggressor seinem 24-jährigen Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zwischenzeitlich das Bewusstsein verlor. Durch die hinzugerufenen Beamten des 5. Polizeireviers konnte der mutmaßliche Täter vor Ort festgenommen werden. Der 24-jährige Geschädigte lehnte eine weitere medizinische Behandlung ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Auseinandersetzung vor Diskothek,

Wiesbaden, Kastel, Peter-Sander-Straße, 25.02.2024, 00:00 Uhr

(cp)Samstagnacht kam es vor dem Eingang einer Diskothek in Kastel zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei abgewiesenen Gästen und dem Sicherheitspersonal.

Zwei 21 Jahre alte Männer aus dem Kreis Worms wollten gegen Mitternacht in die Disko, bereits der erste von ihnen wurde aber von den Türstehern wegen seiner Alkoholisierung abgewiesen. Hieraufhin soll dieser auf einen der Türsteher eingeschlagen haben. Es folgte ein Handgemenge, an welchem nun auch weitere Türsteher und der Begleiter des abgewiesenen Gastes beteiligt gewesen sein sollen. Letzterer habe zudem noch versucht, einen der Türsteher mit einem Schlagstock zu schlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich bis auf den Parkplatz der Disko, wo die beiden 21-Jährigen schließlich von der Polizei festgenommen wurden. Ernsthaft verletzt wurde keiner der Beteiligten und die beiden jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2240 beim 2. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

5. Gartenhütte in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Medenbach, Samstag, 24.02.2024, 23:10 Uhr

(cp)Unbekannte brachen Samstagnacht in eine Kleingartenanlage in Medenbach ein und setzten dort eine Gartenhütte in Brand.

Gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen einer brennenden Gartenhütte in einer Kleingartenanlage am Medenbacher Friedhof alarmiert. Bei deren Eintreffen stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab, die Hütte und einige nahestehende Bäume waren jedoch nicht mehr zu retten. Zudem waren zuvor sowohl das Tor der betroffenen, wie aus das einer benachbarten Parzelle gewaltsam geöffnet worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Wenige Minuten vor oder nach der Brandentstehung sollen zwei nicht näher beschriebene Personen vom Friedhof aus in Richtung Medenbach gelaufen sein, wie Zeugen später berichteten. Diese Personen könnten mit der Tat im Zusammenhang stehen, aber auch Zeuginnen oder Zeugen sein und werden nun dringend gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

6. Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt, Wiesbaden, Nauroder Straße, Samstag, 24.02.2024, 17:02 Uhr

(dme) Am Samstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Wiesbadener gegen 17.00 Uhr mit seinem E-Scooter die Nauroder Straße. Als er abbremste um ihn die Zieglerstraße abzubiegen, verlor er mutmaßlich die Kontrolle über seinen E-Scooter, stürzte und überschlug sich. Der Fahrer wurde hierdurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem E-Scooter entstand geringfügiger Sachschaden. Unfallursächlich dürfte auch die bei dem Mann festgestellte Alkoholisierung gewesen sein. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich unter der 0611/345 2440 zu melden.

7. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Samstag, 24.02.2024, 19:00 Uhr - Sonntag, 25.02.2024, 03:00 Uhr

(dme) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden erneut gemeinsame Kontrollen durch die Landespolizei und die Stadtpolizei durchgeführt. Die Schwerpunkte der Kontrollmaßnahmen lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatz, der Reisinger Anlage, dem Einkaufszentrum Schelmengraben und dem Lili am Hauptbahnhof. An den verschiedenen Örtlichkeiten zeigten die Einsatzkräfte Präsenz, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Im Zuge dessen wurde gegen 21:30 Uhr ein 29-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Bereich der Kirchgasse einer Kontrolle unterzogen, da er dort gegen eine Hauswand urinierte. Hierbei wurde durch die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde daher festgenommen und wird am Sonntag einem Haftrichter vorgestellt, der über die Fortdauer der Freiheitsentziehung entscheidet. Weiterhin konnten durch die Beamten an verschiedenen Örtlichkeiten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Durch die Einsatzkräfte wurden insgesamt - 42 - Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere bei verschiedenen Einsätzen unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell