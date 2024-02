Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Hochzeitskorso blockiert Straße+++Schwarzarbeiter fliehen vor Polizeikontrolle+++Einbrüche+++Sperrmüll angezündet+++

Wiesbaden (ots)

1. Hochzeitskorso blockiert Straße in Wiesbadener Innenstadt, 65189 Wiesbaden, Wilhelmstraße, Bereich Kurhaus Samstag, 17.02.2024, 15:15 Uhr

(Sc) Am frühen Samstagnachmittag blockierte für wenige Minuten ein Hochzeitskorso die Wilhelmstraße in der Wiesbadener Innenstadt. Die Polizei schritt ein. Am Samstag um 15:15 Uhr blockierte ein Hochzeitskorso bestehend aus ca. 10-15 Fahrzeugen die Wilhelmstraße in Wiesbaden unmittelbar beim Kurhaus. Verkehrsteilnehmer meldeten, dass Teile der Hochzeitsgesellschaft ihre Fahrzeuge verließen, um auf der Straße rituelle Tanzeinlagen abzuhalten. Entsandte Funkstreifen konnte große Teile des Hochzeitskorsos antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Vermutlich aufgrund der schnell entsandten Funkstreifen blieb es nur bei einer kurzen Belästigung des fließenden Verkehrs. Es folgten ausdrückliche Ermahnungen der Fahrer, welche dies auch beherzigten und keine Störungen mehr verursachten.

2. Mutmaßliche Einbrecher entpuppen sich als Schwarzarbeiter 65205 Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Samstag, 17.02.2024, 12:40 Uhr (Sc) Am Samstagmittag wurden mehrere Funkstreifen aufgrund eines möglichen Einbruchs nach Wiesbaden Nordenstadt entsandt. Darauf flohen mehrere Personen vom Tatort, einer Baustelle. Durch einen Anwohner wurden in der Borsigstraße mögliche Einbrecher gemeldet, die durch ihn gestellt wurden. Es wurden sofort mehrere Funkwagen entsandt, woraufhin mehrere Personen von der Baustelle flüchteten. Die Polizei konnte mehrere Personen festnehmen. Es stellte sich aber heraus, dass es sich um Schwarzarbeiter und keine Einbrecher handelte. Die Personalien wurden erhoben und der Sachverhalt dem Hauptzollamt Darmstadt - Sachgebiet Schwarzarbeit übergeben.

3. Einbrüche,

Wiesbaden, Leberberg / Feldbergstraße, Samstag, 17.02.2024, zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr, (js) Am Samstagnachmittag waren zwei Wohnungen Ziel von Einbrechern. In der Straße Leberberg hebelten bislang unbekannte Täter gegen 18:40 Uhr die Balkontür einer Hochparterrewohnung auf und durchsuchten diese, nachdem sie in die Wohnung eingedrungen waren. Es wurden geringwertige Gegenstände entwendet. Ein Zeuge konnte drei bis vier männliche, schwarz gekleidete Personen bei der Tatausführung beobachten. Einer der Täter soll eine kräftige Körperstatur gehabt haben und sei mit einer dunklen Basecap bekleidet gewesen. In der Feldbergstraße hatten Einbrecher es auf eine Doppelhaushälfte abgesehen. Im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr drangen die Täter durch die rückwärtige Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuckstücke sowie Bargeld. In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

4. Über das Dach eingestiegen,

Wiesbaden, Am Birnbaum, Sonntag, 18.02.2024, gegen 00:50 Uhr, (js) Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Birnbaum ein. Gegen kurz vor 01:00 Uhr stiegen die Einbrecher über das Dach des Anwesens in dieses ein und begaben sich so in die weiteren Stockwerke. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen neben Bargeld auch hochwertige Armbanduhren. Auch in diesem Fall sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen und bittet diese, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

5. Sperrmüll angezündet,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Samstag, 17.02.2024, 19:15 Uhr, (js) Am Samstagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Gehweg abgestellte Gegenstände in Brand geraten seien. Ein vorbeikommender Passant teilte der Polizei am Samstagabend mit, dass eine auf dem Bürgersteig befindliche Matratze brennen würde. Das Feuer griff auf eine neben dem Sperrmüll befindliche Mülltonne über, welche von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell