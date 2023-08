Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Folgemeldung 2: Seenotretter koordinieren groß angelegte Suche auf der Ostsee nach vermisstem Segler

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Nachdem am 6. August 2023 ein 55-jähriger Braunschweiger über Bord seiner Segeljacht gefallen ist, erfolgte ein mehrstündiger Rettungseinsatz in der Ostsee vor Travemünde. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Segler zunächst nicht gefunden werden (https://my.newsaktuell.de/p/11/archiv/5133131?page=3).

Am Dienstagabend (15.08.), gegen 18:30 Uhr, wurde die Ankerwache eines in der Lübecker Bucht auf Reede liegenden Frachtschiffes auf einen leblosen Körper aufmerksam, der an der Wasseroberfläche trieb. Durch die Wasserschutzpolizei wurde der männliche Leichnam zirka drei Kilometer vom Unglücksort entfernt geborgen und an Land gebracht.

Nach einer Identifizierung durch das Institut für Rechtsmedizin in Lübeck kann seit dem heutigen Freitag (18.08.) mit Gewissheit gesagt werden, dass es sich hierbei um den Vermissten handelt. Die Obduktion bestätigt, dass der Mann infolge des Unglückes ertrunken ist.

