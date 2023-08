Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Alkoholisierte Lübeckerin verursacht Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (17.08.) kam es im Lübecker Stadtteil St. Jürgen zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine alkoholisierte 40-Jährige mit einem parkenden Fahrzeug zusammenstieß. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Ihr PKW musste abgeschleppt werden.

Es war gegen 22:30 Uhr, als die Unfallverursacherin eigenständig den Notruf der Polizei wählte, um einen Unfall in der Damaschkestraße zu melden. Nachdem die Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers eintrafen, stellten sie nicht nur zwei erheblich beschädigte PKW fest, sondern auch eine auffallend verwaschene Aussprache bei der 40 Jahre alten Lübeckerin. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,3 Promille aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die unverletzte Frau mit ihrem Ford aus Richtung Julius-Brecht-Straße kommend in die Damaschkestraße unterwegs. Hier kollidierte sie infolge ihres Alkoholisierungsgrades sowie nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Golf. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Ford wurde noch am Abend abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Der Lübeckerin wurde zum Zweck der Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Außerdem erfolgte die Beschlagnahme ihres Führerscheines. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls informiert.

Die Polizeistation St. Jürgen ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell