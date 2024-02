POL-WI-KvD: +++Pfefferspray in Schwimmbad+++ Widerstände gegen Polizeibeamte+++Person geschlagen und Jacke entwendet+++Maßnahmen "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Pfefferspray im Schwimmbad - Mehrere Verletzte, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Schwimmbad "Kleinfeldchen", Samstag, 03.02.2024, 17:30 Uhr

(cwe)Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei kam es am Samstagabend im Schwimmbad "Kleinfeldchen", nachdem Unbekannte dort mit Pfefferspray gesprüht haben sollen. Am frühen Samstagabend wurden Rettungskräfte, Feuerwehr und die Polizei in das Schwimmbad "Kleinfeldchen" alarmiert, nachdem bei einem Mitarbeiter und mehreren Besuchern Reizungen der Atemwege und Augen aufgetreten waren. Nach ersten Ermittlungen wurden durch Unbekannte im Bereich der Umkleidekabinen Pfefferspray versprüht, woraufhin die Reizungen auftraten. Insgesamt wurden 10 Personen leicht verletzt, darunter auch mehrere Kleinkinder. Alle Personen konnten nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich auf dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

2. Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet, Oranienstraße, Wiesbaden, Samstag, 03.02.2024, 04:30 Uhr,

(cwe)Bei einer Personenkontrolle leistete ein 20-jähriger Wiesbadener Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei, griff diese an und beleidigte sie. Die Person wurde in Gewahrsam genommen

Freitagnacht wurde eine Streife des 1. Polizeireviers in die Oranienstraße gerufen, nachdem dort eine erheblich betrunkene Person gemeldet wurde. Diese wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Im Streifenwagen wurde die Person schlagartig aggressiv und schlug und trat gegen die Türen des Streifenwagens. Weiter wurden die Beamten und Beamtinnen beleidig und der Beschuldigte versuchte, die Polizisten zu beißen und zu schlagen, so dass dieser festgenommen und auf das 1. Polizeirevier verbracht wurde.

Auf Anordnung eines Richters wurde die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Es wurde niemand verletzt.

3. Randaliert und Widerstand geleistet,

Karl - Marx - Straße, Wiesbaden, Freitag, 02.02.2024, 23:00 Uhr,

(cwe)Während ihren Kontrollen nahmen Einsatzkräfte des Projekts "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" einen Randalierer wahr. Als dieser kontrolliert werden sollte, wehrte er sich gegen die Maßnahmen.

Ein 30jähriger Wiesbadener randalierte Freitagnacht in der Karl - Marx - Straße als sich Polizeibeamte im nahen "EKZ" aufhielten. Als die Person daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte er sofort aggressiv auf die Beamten und wehrte sich gegen die Maßnahmen mit Schlägen und Tritten. Aufgrund seines Verhaltens und der erheblichen Alkoholisierung wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

4. Person geschlagen - Jacke erpresst,

Stegerwaldstraße, Wiesbaden, Freitag, 02.02.2024, 21:15 Uhr,

(cwe)Freitagabend kam es in der Stegerwaldstraße zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 17-jährigen Eltvillers.

Der Jugendliche lief in der Stegerwaldstraße in der Nähe eines Fußballvereins als er von 3 Personen angesprochen wird. Unvermittelt schlägt eine der Personen auf den Jugendlichen ein, so dass diese zu Fall kommt. Anschließend wird er aufgefordert, Kleidungsstücke zu übergeben, was der Jugendliche auch tut. Anschließend flüchten die Personen mit einem schwarzen PKW

Der Geschädigte beschreibt den Täter als männlich, ca. 19-23 Jahre alt, ca. 1.80m groß, dunkel gekleidet mit dunklen lockigen Haaren, vermutlich zum Zopf gebunden. Die beiden Begleiter können kaum beschrieben werden. Einzig ist bekannt, dass einer der beiden schwarz bekleidet gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben soll. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Das Haus des Jugendrechts Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

5. In Wohnhaus eingebrochen,

Wiesbaden, Brentanostraße, Samstag, 03.02.2024, 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr,

(js) Im Verlaufe des Samstagnachmittages kam es in der Wiesbadener Brentanostraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich des Anwesens in das Objekt ein und entwenden diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

6. Einsatzmaßnahmen "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden", Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 02.02.2024 bis Samstag, 03.02.2024, Samstag 03.02.2024 bis Sonntag, 04.02.2024

(cwe)Am vergangenen Wochenende führten die Landespolizei gemeinsam mit der Stadtpolizei Wiesbaden erneut Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Dabei wurden verschiedene Schwerpunkte wie der Schelmengraben, der Bahnhofsbereich sowie die Fußgängerzone intensiv bestreift und Personen kontrolliert. Dabei wurden diverse Betäubungsmittel und ein Schlagring sicherstellt. Bei gemeinsamen Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Einsatzkräfte kontrollierten insgesamt -52- Personen. Ebenfalls wurden die die Reviere der Stadt Wiesbaden unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

