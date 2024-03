Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Unfall mit tödlich verletzter Person

Au am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen stellte eine Autofahrerin abseits der L78a zwischen Neuburgweier und Au am Rhein einen VW Golf fest, der offensichtlich in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren war. Am Steuer saß ein 30-järhiger Mann, der keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Beide Airbags waren ausgelöst und der Fahrer wies entsprechende Verletzungen auf. Reanimationsmaßnahmen des Notarztes blieben erfolglos. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zur Unfallursache können keine Aussagen getroffen werden. /CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell