POL-HH: 240408-2. Homophobe Beleidigungen zweier Männer in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots) - Tatzeit: 28.10.2001, 22:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Tonndorf, Ahrensburger Straße Gestern nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamburg einen Mann vorläufig fest, welcher im Jahr 2001 eine Person durch Schüsse in Hamburg-Tonndorf schwer verletzt haben soll. Am 28.10.2001 sollen sich drei Tatverdächtige mit einem damals 21-Jährigen in der Ahrensburger ...

