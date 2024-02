Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (146) Fußgänger nach Unfall mit Streifenwagen schwer verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 144 berichtet, ereignete sich am Freitag (09.02.2024) im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Fußgänger, bei dem sich ein 64-jähriger Mann schwere Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 06:15 Uhr befuhr eine Streife des USK Mittelfranken mit Sonderrechten die Maximilianstraße. Als das Fahrzeug an der Kreuzung zur Fürther Straße nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße bei Grünlicht überquerte.

Durch die Kollision erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen (Schürfwunden, Verletzungen am Kopf) und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Fahrer/die Fahrerin eines roten Kleinwagens als Zeuge gesucht. Dieser Pkw befuhr die Jansenbrücke in Richtung der Maximilianstraße um an der Kreuzung Maximilianstraße/Fürther Straße nach rechts in Richtung Innenstadt abzubiegen. Auf Grund des kreuzenden Fußgängers musste der Fahrer/die Fahrerin anhalten. In diesem Moment bog der Polizei-Bus aus dem Gegenverkehr ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und insbesondere der Fahrer/die Fahrerin des roten Kleinwagens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell