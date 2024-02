Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr parkte eine 55-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße " Am Bad" in Schmalkalden. Als sie zu ihrem Opel zurückkam, stellte sie Schäden am Lack fest. Vom Verursacher, der vermutlich beim Parken gegen den Pkw gestoßen war, fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0027767/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

