LPI-SHL: Flucht vor Verkehrskontrolle gescheitert

Suhl (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Dienstag gegen 02:00 Uhr eine Papiertonne in einer Durchführung in der Rimbachstraße in Suhl. Auch die Fassade des umliegenden bzw. sich darüber befindlichen Wohngebäudes wurde durch den Brand leicht beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte aber durch die Feuerwehr verhindert und das Feuer gelöscht werden. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die ...

