Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rechts vor links missachtet

Schleusingen (ots)

Dienstagnachmittag missachtete ein aus der Repsengasse in Schleusingen kommender Opel-Fahrer die Vorfahrtsregel "rechts vor links", wodurch es in der Kirchstraße zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 52-jährigen Ford-Fahrer kam. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Am Ford entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, am Opel des Verursachers ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

