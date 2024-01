LPI-SHL: Brandfall

Rentwertshausen (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam zwei Autos in Rentwertshausen. Aus einem in der Ladestraße abgestellten VW sowie auch aus einem in der Hauptstraße geparkten Audi entwendeten die Unbekannten jeweils Bargeld und die EC-Karten. Bislang liegen keine Angaben zur Höhe der entstandenen Schäden vor. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich ...

