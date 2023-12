Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen kam es in der Trierer Straße 16 in Bitburg, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten war auf einem Parkplatz im Hinterhof der Anschrift abgestellt. Der Parkplatz wird auch durch Besucher angrenzender Geschäfte genutzt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher stieß im genannten Zeitraum gegen die Fahrzeugfront des weißen PKW der Geschädigten. Am beschädigten PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Aufgrund der anzunehmenden Schadenshöhe dürfte der Anstoß gut hörbar gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können werden gebeten, sich mit der PI Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell