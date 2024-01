POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) - Ein 22-Jähriger Amerikaner führte am frühen Samstagmorgen trotz vorherigem Alkoholkonsum einen Pkw. Der Mann konnte gegen 03:20 Uhr in der Zollamtstraße kontrolliert werden. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen ...

