Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Papiertonne

Suhl (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Dienstag gegen 02:00 Uhr eine Papiertonne in einer Durchführung in der Rimbachstraße in Suhl. Auch die Fassade des umliegenden bzw. sich darüber befindlichen Wohngebäudes wurde durch den Brand leicht beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte aber durch die Feuerwehr verhindert und das Feuer gelöscht werden. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0026245/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

