POL-SI: Tötungsdelikt in Müsen: Weitere Infos von Staatsanwaltschaft und Polizei - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Am gestrigen Montag (07.08.2023) hat sich in der Jakobstraße in Hilchenbach-Müsen ein Tötungsdelikt ereignet. Wie bereits berichtet, ist ein 71-Jähriger dabei durch mehrere Messerstiche getötet worden. Ein Tatverdächtiger konnte gegen 21:45 Uhr im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums in Hagen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Staatsanwaltschaft und Polizei können nun erste, weitere Details zu dem Fall bekanntgeben. Demnach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 42-Jährigen. Der Mann steht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zum 71-jährigen Opfer und wohnt ebenfalls in der Jakobstraße. Der Tatverdächtige soll heute dem Amtsgericht Siegen vorgeführt werden.

Die weiteren Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

