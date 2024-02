Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vier Heuballen geklaut

Steinbach (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag gewaltsam ein Scheunentor in der Straße "Birkicht" in Steinbach (Bad Liebenstein). Die Unbekannten entwendeten vier Heuballen mit einem Durchmesser von je 1,40 Meter und verließen anschließend die Scheune unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0027713/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell