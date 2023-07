Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Mittwochabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Offenburg. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer soll bei der Ausfahrt aus dem Messekreisel in Richtung Marlener Straße eine Jugendliche übersehen und leicht verletzt haben. Die 16-Jährige wollte augenscheinlich mit ihrem Fahrrad einen Zebrastreifen überqueren, als sie von dem Auto erfasst wurde. Resultat des Aufpralls waren leichte Verletzungen der Teenagerin, eine beschädigte Windschutzscheibe des Fahrzeugs und ein Sachschaden am Mountainbike in Höhe von 200 Euro. Entsprechende Ermittlungen wurden von den zuständigen Beamten des Polizeireviers Offenburg aufgenommen.

